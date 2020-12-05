Евролига. Женщины. Финал. УГМК поборется за титул с испанской «Авенидой»

В воскресенье, 18 апреля, в Стамбуле состоится финальный матч женской Евролиги. УГМК из Екатеринбурга встретится с испанской .

Российский клуб дошел до финала Евролиги третий раз подряд. В 2018 и 2019 годах УГМК становился победителем турнира, прошлый сезон не был доигран из-за COVID-19.

В матче за 3-е место венгерский уступил турецкому (58:64).

Женщины

Финал четырех

Стамбул

Финал

АВЕНИДА ИСПАНИЯ – УГМК РОССИЯ

18 апреля. 19:00

Матч за 3-е место

ШОПРОН ВЕНГРИЯ – ФЕНЕРБАХЧЕ ТУРЦИЯ – 58:64 (9:22, 22:14, 15:11, 12:17)

Шопрон: Милованович (21), Крайсник (17 + 17 подборов).

Фенербахче: Макбрайд (15 + 10 подборов), Забалли (13), Вон (12 + 5 подборов), Ягупова (11 + 4 передачи).

18 апреля. 15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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