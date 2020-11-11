Алексей Швед может пропустить остаток сезона из-за перелома пальца

Защитник «Химок» может пропустить оставшуюся часть сезона-2020/21 из-за перелома указательного пальца правой руки.

Об этом рассказал генеральный директор химчан Павел Астахов.

«Перелом произошел на указательном пальце правой руки. Доктора контролируют процесс, но о точных сроках восстановления говорить преждевременно.

Мы помним, что в конце 2018 года Алексей получил перелом мизинца в выездной игре с «Жальгирисом», и процесс восстановления затянулся на несколько месяцев.

Сейчас же это основная бросковая рука. Поэтому сложно сказать, сможет ли Швед сыграть в этом сезоне или нет, но к лечению мы уже приступили.

У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат. Надеюсь, что в плей-офф Лиги ВТБ мы попадем и там постараемся показать максимальный результат. Невзирая на все наши проблемы», – сказал Астахов.

Изначально сообщалось, что Швед выбыл на 4 недели.

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