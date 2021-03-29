Андрей Ватутин: «Ситуация с Джеймсом превратилась в один неразрешимый конфликт. Уладить его не представляется возможным»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение тренерского штаба отстранить от матчей самого результативного игрока команды .

«К сожалению, потенциал совместной работы с Майком Джеймсом сейчас увы, не просматривается. Первый сезон Майка в ЦСКА не принес нам никаких трудностей, потому и был подписан трехлетний контракт.

В сезоне нынешнем клуб сделал все возможное, чтобы сотрудничество было успешным и принесло командный результат. Возникавшие проблемы нельзя было решить одним махом, поэтому мы действовали в «ручном» режиме, но стабильности в коллективе достигнуть не удалось.

Итудис – опытный и знающий тренер, имеющий свой взгляд на то, как строить команду, и он отвечает за результат. По мнению тренерского штаба, решение об отстранении Майка полностью отвечает интересам команды, и мы верим, что все получится.

При этом не стоит демонизировать Майка, он великолепный баскетболист, не раз в одиночку выигрывавший матчи, поражавший зрителей эффектными действиями. Но так сложилось, что ситуация превратилась в один неразрешимый конфликт. К сожалению, уладить его не представляется возможным, что очень печально, но лучше это признать, а не жить надеждой на чудо», – заявил Ватутин.

В субботу на первых минутах матча Лиги ВТБ с УНИКСом (102:86) Джеймс после диалога с греком во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру. ЦСКА через несколько дней по решению главного тренера Димитриса Итудиса отстранил американца от матчей, что случилось во второй раз за сезон.

Джон Браун III из УНИКСа был квотербеком и не смотрел баскетбол до 24 лет