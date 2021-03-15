Дрэймонд Грин: «Я лучший защищающийся игрок в истории НБА»

Форвард Дрэймонд Грин считает себя лучшим защищающимся игроком в истории .

«Думаю, что я лучший защищающийся игрок в истории. Сто процентов. Это мое мнение.

Мне кажется, что я смотрю на игру совсем иначе, чем большинство игроков, потому что я вижу ее с другой точки зрения. Хорошего защищающегося игрока отличает быстрая реакция, жесткость, способность увидеть ситуацию задолго до того, как она произойдет, и, что самое важное, он должен уметь подобрать мяч в защите. Я считаю, что я хорош на подборе.

Думаю, что я великолепен во всех аспектах игры в защите. Я лучший защищающийся игрок в истории НБА. Я остаюсь при своем мнении. Я бы поставил себя защищаться против любого игрока», – заявил Грин.

Судьи за доли секунды назначили тайм-аут и помогли «Хорнетс». Дрэймонд Грин послал всех, удалился и привез поражение