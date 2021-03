Стеф Карри не доиграл матч с «Хьюстоном» из-за ушиба копчика

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри вынужден был покинуть площадку во время матча с «Хьюстоном» (108:94) из-за ушиба копчика.

Карри неудачно упал после дальнего броска под занавес третьей четверти.

По словам главного тренера «воинов» , 2-кратный MVP вряд ли пропустит много времени.

«Стеф сказал, что в долгосрочной перспективе все будет нормально. Это определенно будет беспокоить его в ближайшие дни. Не знаю, сыграет ли он в Мемфисе в пятницу, но, судя по всему, примерно через неделю он будет в порядке. Только не пишите, что он пропустит неделю. Возможно, Стеф будет тренироваться уже в четверг. Как узнаем точно, сразу сообщим», – сказал Керр.

Карри не проходил рентген и другие дополнительные тесты после игры.

Стефен Карри отметил день рождения на площадке: обыграл лучшую команду НБА и набрал 32 очка (но обидно промазал штрафной в концовке)

Steph went to the locker room after taking a hard fall on this three. pic.twitter.com/tdMsruvhgQ