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    Стеф Карри не доиграл матч с «Хьюстоном» из-за ушиба копчика

    Теги травмы Голден Стэйт НБА видео Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

    Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри вынужден был покинуть площадку во время матча с «Хьюстоном» (108:94) из-за ушиба копчика.

    Карри неудачно упал после дальнего броска под занавес третьей четверти.

    По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, 2-кратный MVP вряд ли пропустит много времени.

    «Стеф сказал, что в долгосрочной перспективе все будет нормально. Это определенно будет беспокоить его в ближайшие дни. Не знаю, сыграет ли он в Мемфисе в пятницу, но, судя по всему, примерно через неделю он будет в порядке. Только не пишите, что он пропустит неделю. Возможно, Стеф будет тренироваться уже в четверг. Как узнаем точно, сразу сообщим», – сказал Керр. 

    Карри не проходил рентген и другие дополнительные тесты после игры.

    Стефен Карри отметил день рождения на площадке: обыграл лучшую команду НБА и набрал 32 очка (но обидно промазал штрафной в концовке)

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