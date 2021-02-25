Бэрон Дэвис: «Златан, держись подальше от Лос-Анджелеса. Ты чертовски тупой»

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис отреагировал на слова нападающего , который заявил, что Леброну Джеймсу («Лейкерс») следует воздерживаться от политических высказываний.

«Златан, держись подальше от Лос-Анджелеса. «Гэлакси» все равно отстой. Ты чертовски тупой. Возьми этот ворованный взгляд Зухана и отдай его Сэндлеру.

Пусть Король говорит!» – написал Дэвис на своей странице в твиттере.

«Я никогда не заткнусь». Златан и Леброн зарубились из-за политических высказываний

Леброн пробежал половину площадки с мячом в руках и забил сверху. Разве это не пробежка?

Неймар плачет от зависти, глядя на симуляции Леброна. Но НБА закрывает глаза на возмутительные флопы