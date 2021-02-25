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    Бэрон Дэвис: «Златан, держись подальше от Лос-Анджелеса. Ты чертовски тупой»

    Теги Милан Златан Ибрагимович Леброн Джеймс Бэрон Дэвис Лейкерс НБА Sports.ru Политика брань Баскетбол

    Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис отреагировал на слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который заявил, что Леброну Джеймсу («Лейкерс») следует воздерживаться от политических высказываний.

    «Златан, держись подальше от Лос-Анджелеса. «Гэлакси» все равно отстой. Ты чертовски тупой. Возьми этот ворованный взгляд Зухана и отдай его Сэндлеру.

    Пусть Король говорит!» – написал Дэвис на своей странице в твиттере.

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