НБА. «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт», «Клипперс» встретятся с «Вашингтоном» и другие матчи

Во вторник, 23 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Бруклин» примет «Сакраменто», «Нью-Йорк» – «Голден Стэйт».
«Вашингтон» попытается продлить свою победную серию в гостевом матче против «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 24 февраля, 06.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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