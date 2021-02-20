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    НБА. «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт», «Клипперс» встретятся с «Вашингтоном» и другие матчи

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    Во вторник, 23 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    «Бруклин» примет «Сакраменто», «Нью-Йорк»«Голден Стэйт».

    «Вашингтон» попытается продлить свою победную серию в гостевом матче против «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Детройт
    Дата проведения
    24 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Атланта
    Дата проведения
    24 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Торонто – Филадельфия
    Дата проведения
    24 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Голден Стэйт
    Дата проведения
    24 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Даллас – Бостон
    Дата проведения
    24 февраля, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Сакраменто
    Дата проведения
    24 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Миннесота
    Дата проведения
    24 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Клипперс – Вашингтон
    Дата проведения
    24 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    24 февраля, 06.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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