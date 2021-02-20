НБА. «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт», «Клипперс» встретятся с «Вашингтоном» и другие матчи

Во вторник, 23 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

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«Вашингтон» попытается продлить свою победную серию в гостевом матче против .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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