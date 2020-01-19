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    НБА. «Бостон» против «Нового Орлеана», «Клипперс» сразятся с «Бруклином» и другие матчи

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    В воскресенье, 21 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Новый Орлеан» Зайона Уильямсона примет «Бостон» Тейтума и Брауна. Игра начнется в 23:30 по московскому времени.

    Позже в центральном матче вечера «Клипперс» Джорджа и Ленарда сыграют в Лос-Анджелесе против «Бруклина» с Ирвингом и Харденом в составе.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Новый Орлеан – Бостон 47:63 (перерыв)
    Дата проведения
    21 февраля, 23.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча
    Новый Орлеан
    Болл (13), Ингрэм (13), Бледсоу (4), Уильямсон (4), Эрнангомес (4 + 12 подборов) – старт; Харт (5), Редик (2), Хэйс (2), Льюис (0), Александер-Уокер (0).
    Бостон
    Тейтум (17), Браун (13 + 6 передач), Томпсон (6), Тайс (5), Уокер (4) – старт; Несмит (7), Притчард (4), Р. Уильямс (4), Оджелей (3).

    Кливленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    22 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Детройт
    Дата проведения
    22 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Филадельфия
    Дата проведения
    22 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Миннесота
    Дата проведения
    22 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Денвер
    Дата проведения
    22 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Бруклин
    Дата проведения
    22 февраля, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Сакраменто
    Дата проведения
    22 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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