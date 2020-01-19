НБА. «Бостон» против «Нового Орлеана», «Клипперс» сразятся с «Бруклином» и другие матчи

В воскресенье, 21 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
В первой встрече игрового дня «Новый Орлеан» Зайона Уильямсона примет «Бостон» Тейтума и Брауна. Игра начнется в 23:30 по московскому времени.
Позже в центральном матче вечера «Клипперс» Джорджа и Ленарда сыграют в Лос-Анджелесе против «Бруклина» с Ирвингом и Харденом в составе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Болл (13), Ингрэм (13), Бледсоу (4), Уильямсон (4), Эрнангомес (4 + 12 подборов) – старт; Харт (5), Редик (2), Хэйс (2), Льюис (0), Александер-Уокер (0).
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 22 февраля, 04.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 22 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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