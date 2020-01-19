НБА. «Бостон» против «Нового Орлеана», «Клипперс» сразятся с «Бруклином» и другие матчи

В воскресенье, 21 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

В первой встрече игрового дня Зайона Уильямсона примет Тейтума и Брауна. Игра начнется в 23:30 по московскому времени.

Позже в центральном матче вечера Джорджа и Ленарда сыграют в Лос-Анджелесе против с Ирвингом и Харденом в составе.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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