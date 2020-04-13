Андрей Кириленко: «Вернется ли Швед в сборную? Я очень люблю Лешу, но никого уговаривать мы не будем»

Президент РФБ, экс-форвард «Юты» и «Миннесоты» рассказал с кем из партнеров ему было удобнее всего играть.

Кириленко также оценил вероятность возвращения из «Химок» в сборную России.

«Все ждут, что я назову Карла Мэлоуна и Джона Стоктона, но нет. Первый – это , с которым мы отыграли один сезон в «Юте». С ним было великолепное взаимопонимание, он часто меня заигрывал, я получал настоящее удовольствие от игры. Второй – Мехмет Окур. Это скорее дружеская история, мы были соседями, дружили семьями и всегда поддерживали друг друга на площадке. Третий – Леша Швед. Мне нравилось с ним играть в «Миннесоте», сборной. Он всегда обостряет, а у тебя появляются свободные зоны.

Вернется ли Швед в сборную? Я очень люблю Лешу, обожаю, как он играет, но никого уговаривать мы не будем. Это неправильно. Если у него будут силы и желание помочь сборной летом, значит он будет в команде. Если нет – то нет. Ни за кем не надо бегать. Но это не значит, что мы не будем разговаривать. Это очень важно. Подчеркну, что это моя точка зрения, не главного тренера», – цитирует Кириленко «Спорт-Экспресс».

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