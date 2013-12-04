Елена Баранова: «Проблема нашего баскетбола во многом в легионерах. Сегодня шансов заиграть не было бы даже у Кириленко»

Олимпийская чемпионка оценила ситуацию в российском баскетболе.

Женская сборная России во второй раз подряд не сыграет на Олимпийских играх.

«Баскетбол – олимпийский вид спорта. И если такое случилось, я бы предложила ОКР и Минспорта подумать – что происходит в федерации, в чем проблемы? Почему в СССР, да и недавно в России была такая сильная сборная? Потому что вся система была государственная, а если государство дает деньги на подготовку, то оно имеет право и спросить, кого готовят и как. Почему у вас дети из спортшкол не могут добраться до сборной? Я могу сказать, что проблема в развитии, например, у ребят сейчас в возрасте от 18 до 20 лет, у девушек – от 16 до 18, потому что они не начинают играть на высоком уровне. В эти годы надо просто играть, получать время. Если бы в свое время того же не отдали в аренду из ЦСКА, где он протирал штаны на лавке – сейчас бы не было того Шведа, что мы знаем. Он бы не заиграл, сидя в запасе. Сегодня шансов заиграть не было бы даже у Кириленко.

Причина, прежде всего, в иностранных легионерах. Иностранцы – заработок для агентов, тренеров, руководителей клубов, наших «эффективных менеджеров». И зачастую выходит, что к нам приезжают баскетболисты не самого высокого уровня, но на невероятные контракты. Смотришь Единую лигу, а там какой-нибудь американец делает по семь потерь за игру. У нас бы такого даже в команду не взяли, а теперь он миллионы получает. А те ребята, которых мы сами готовим, сидят на скамейке.

Одно дело, когда человек привык брать на себя игру, решать, как тот же Швед. И совсем другое, когда ребятам говорят – отдай мяч вот тому парню, и он забьет. Твоя задача – помогать. Вот они и в сборную приезжают «помогать» – перед ним кольцо, а он не привык забивать. К тому же то, во что сейчас играют те же ЦСКА или «Химки» – не баскетбол, а бей-беги. Просто игра один на один, никакой тактики, даже смотреть неинтересно. Иногда кажется, что лидеры нашего баскетбола стремятся скупить звезд, просто чтобы против них в Евролиге не играть. И мне смешно, когда говорят, что рядом с такими легионерами учится молодежь. Невозможно научиться, просто за кем-то наблюдая – если ты посидел рядом с пилотом в самолете, то это не значит, что завтра сам полетишь. Обязательно нужна практика», – заявила Баранова.

«Позор, что в РФБ никто не отвечает за результат». Интервью-боль Елены Барановой – о провале в баскетболе