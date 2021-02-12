Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Звезды России» против «Звезд Мира»

В воскресенье, 14 февраля, на ВТБ-Арене в Москве состоится Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, в котором сразятся «Звезды России» и «Звезды Мира».

Перед игрой состоится конкурс по броскам сверху, а в большом перерыве пройдет конкурс трехочковых.

Единая лига ВТБ

Матч всех звезд

Звезды России – Звезды Мира – 18:18 (идет 1-я четверть)

14 февраля. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Зубков («Зенит»), Семен Антонов (ЦСКА) – старт;

Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба – ЦСКА), Виталий Фридзон («Зенит»).

Главный тренер — Евгений Пашутин («Локомотив-Кубань»).

«Звезды Мира»: Маркус Кин («Калев»), Джамар Смит (УНИКС), Матеуш Понитка («Зенит»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки») – старт;

Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Дастин Хог («Енисей»), Нэйт Мэйсон («Автодор»).

Главный тренер — Хавьер Паскуаль («Зенит»).

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой лиги 2021