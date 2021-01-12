Евролига. «Химки» – «Фенербахче», «Зенит» в гостях у «Милана»

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В четверг, 28 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» принимают турецкий «Фенербахче».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с итальянским «Миланом» .

Евролига

Регулярный чемпионат

Химки Россия  –  Фенербахче Беко Турция 41:49 (2 четверть)
Дата проведения
28 января, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Швед (12), Бертанс (3), Зайцев (2), Шарапов (2), Моня (0).
Фенербахче Беко
Веселы (8), Гудурич (7), Де Коло (6), Дювериоглу (4), Улановас (0).

Олимпиакос Греция  –  Барселона Испания
Дата проведения
28 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Зенит Россия
Дата проведения
28 января, 22.45
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 16-6, Милан Италия – 14-7, Реал Испания – 14-8, Зенит Россия – 13-7, Жальгирис Литва – 13-9, Бавария Германия – 13-9, Анадолу Эфес Турция – 12-10, Фенербахче Турция – 12-10, Валенсия Испания – 11-11, Олимпиакос Греция – 11-11, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 9-13, Виллербан Франция – 8-14, Альба Германия – 8-14, Панатинаикос Греция – 7-14, Црвена Звезда Сербия – 7-15, Химки Россия – 2-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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