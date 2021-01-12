Евролига. «Химки» – «Фенербахче», «Зенит» в гостях у «Милана»

В четверг, 28 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» принимают турецкий «Фенербахче».
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с итальянским «Миланом» .
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 20.00, «Арена Мытищи»
- Фенербахче Беко
- Веселы (8), Гудурич (7), Де Коло (6), Дювериоглу (4), Улановас (0).
- Дата проведения
- 28 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 28 января, 22.45
Положение команд: Барселона Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 16-6, Милан Италия – 14-7, Реал Испания – 14-8, Зенит Россия – 13-7, Жальгирис Литва – 13-9, Бавария Германия – 13-9, Анадолу Эфес Турция – 12-10, Фенербахче Турция – 12-10, Валенсия Испания – 11-11, Олимпиакос Греция – 11-11, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 9-13, Виллербан Франция – 8-14, Альба Германия – 8-14, Панатинаикос Греция – 7-14, Црвена Звезда Сербия – 7-15, Химки Россия – 2-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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