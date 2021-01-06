Кавай Ленард: «Если бы кто-то из нас проник в Капитолий, то мог бы получить пулю»

Форвард после победного матча с «Голден Стэйт» (108:101) рассказал, что ему было несложно играть на фоне происходящих в США политических событий.

«Для меня не было сложности в том, чтобы играть в баскетбол в этот день. У нас есть работа, ее необходимо выполнять.

Что касается штурма Капитолия, то ситуация была бы другой, если бы в здание проник кто-то из нас. Против нас могли бы применить слезоточивый газ, дубинки. Не исключаю, что мы могли бы получить пулю», – рассказал Ленард.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Они требовали пересмотра итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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