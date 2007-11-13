НБА. «Юта» – «Бруклин», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей.

«Юта» дома сыграет с «Бруклином» Ирвинга. Команда-открытие нового сезона «Финикс» примет .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами