НБА. «Юта» – «Бруклин», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Юта» дома сыграет с «Бруклином» Ирвинга. Команда-открытие нового сезона «Финикс» примет «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами