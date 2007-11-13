Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Юта» – «Бруклин», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Чикаго Кливленд Денвер Детройт Индиана Лейкерс Майами Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    «Юта» дома сыграет с «Бруклином» Ирвинга. Команда-открытие нового сезона «Финикс» примет «Лейкерс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Кливленд
    Дата проведения
    13 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    13 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Детройт
    Дата проведения
    13 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Нью-Йорк
    Дата проведения
    13 ноября, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Бруклин
    Дата проведения
    13 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    13 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Атланта
    Дата проведения
    13 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Портленд
    Дата проведения
    13 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья