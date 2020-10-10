Евролига. «Химки» против ЦСКА, «Барселона» встретится с «Миланом» и другие матчи

В пятницу, 11 декабря, в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Уступившие три раза подряд подмосковные «Химки» встретятся с московским ЦСКА, у которого серия из семи побед.

Испанская «Барселона» примет итальянский «Милан».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 9-3, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 8-4, Реал Испания – 8-5, Валенсия Испания – 8-5, Милан Италия – 7-4, Зенит Россия – 7-4, Олимпиакос Греция – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Баскония Испания – 6-6, Жальгирис Литва – 5-7, Альба Германия – 5-7, Маккаби Плейтика Израиль – 5-8, Фенербахче Турция – 5-8, Панатинаикос Греция – 4-7, Црвена Звезда Сербия – 4-9, Виллербан Франция – 3-8, Химки Россия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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