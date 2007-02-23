Евробаскет-2021. Квалификация. Россия принимает Северную Македонию, Украина – Венгрия и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей отборочного турнира Евробаскета-2021.
Сборная России играет в Перми со сборной Северной Македонии. Украина примет Венгрию.
Квалификация
Группа А
Испания – Польша
23 февраля. 20.00
Положение команд: Испания – 1-0, Израиль – 1-0, Польша – 0-1, Румыния – 0-1.
Группа B
Россия – Северная Македония
23 февраля. 18.00
Эстония – Италия
23 февраля. 20.00
Положение команд: Италия – 1-0, Эстония – 1-0, Северная Македония – 0-1, Россия – 0-1.
Группа E
Сербия – Грузия
23 февраля. 19.00
Швейцария – Финляндия
23 февраля. 21.15
Положение команд: Сербия – 1-0, Грузия – 1-0, Швейцария – 0-1, Финляндия – 0-1.
Группа F
Украина – Венгрия
23 февраля. 19.00
Словения – Австрия
23 февраля. 19.00
Положение команд: Украина – 1-0, Венгрия – 1-0, Словения – 0-1, Австрия – 0-1.
Группа С
Положение команд: Бельгия – 1-0, Чехия – 1-0, Дания – 0-1, Литва – 0-1.
Группа D
Положение команд: Хорватия – 1-0, Голландия – 1-0,Турция – 0-1, Швеция – 0-1.
Группа G
Положение команд: Германия – 1-0, Черногория – 1-0, Великобритания – 0-1, Франция – 0-1.
Группа H
Положение команд: Греция – 1-0, Босния и Герцеговина – 1-0, Латвия – 0-1, Болгария – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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