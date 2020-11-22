Марк Газоль станет игроком «Лейкерс», Макги обменяли в «Кливленд»

Центровой Марк Газоль (35 лет, 211 см) продолжит карьеру в «Лейкерс». Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, он подпишет двухлетнее соглашение на 2,6 млн долларов.

Чтобы получить Газоля, «Лейкерс» отдали центрового Джавейла Макги в «Кливленд» вместе с пиком второго раунда. Взамен они получили Джордана Белла (1,8 млн) и Альфонзо Маккинни (1,8 млн) на негарантированных контрактах. «Лейкерс» придется частично гарантировать эти соглашения, чтобы трейд состоялся.

Газоль был выбран под 48-м пиком на драфте-2007.