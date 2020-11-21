Монтрез Харрелл станет игроком «Лейкерс»

Лучший шестой игрок прошлого сезона Монтрез Харрелл продолжит карьеру в «Лейкерс». Об этом рассказал его агент Рич Пол.

Его соглашение рассчитано на два года, за которые он получит 19 млн долларов. На второй сезон распространяется опция игрока.

Последние три года Харрелл выступал за . В прошлом году он набирал в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора.

использовали для подписания Харрелла исключение среднего уровня. Харрелл заменит в команде Дуайта Ховарда, который подпишется с «Филадельфией».

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