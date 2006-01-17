Евролига. ЦСКА – «Баскония», «Зенит» играет с «Валенсией»

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Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет испанскую «Басконию».

Санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с испанской «Валенсией».

Евролига

Регулярный чемпионат

20-й тур

Зенит Россия  –  Валенсия Баскет Испания 17:15 (1 четверть)
Дата проведения
17 января, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Ренфро (5), Зубков (5), Айон (4), Понитка (3), Холлинз (0).
Валенсия Баскет
Ндур (5), Вивес (2), Лойд (2), Сан-Эметерио (2), Доорнекамп (0).

ЦСКА Россия  –  Кирольбет Баскония Испания 22:21 (1 четверть)
Дата проведения
17 января, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Виллербанн Франция
Дата проведения
17 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Црвена Звезда мтс Сербия  –  Альба Германия
Дата проведения
17 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Бавария Германия
Дата проведения
17 января, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
17 января, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 16-3, Реал Испания – 15-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-6, Барселона Испания – 14-6, ЦСКА Россия – 13-6, Панатинаикос Греция – 11-8, Милан Италия – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 9-10, Валенсия Испания – 9-10, Химки Россия – 9-11, Фенербахче Турция – 8-12, Виллербан Франция – 8-11, Олимпиакос Греция – 7-12, Баскония Испания – 7-12, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 6-13, Зенит Россия – 6-13, Бавария Германия – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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