Евролига. ЦСКА – «Баскония», «Зенит» играет с «Валенсией»

Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет испанскую «Басконию».
Санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с испанской «Валенсией».
Евролига
Регулярный чемпионат
20-й тур
- Дата проведения
- 17 января, 20.00, «Сибур Арена»
- Валенсия Баскет
- Ндур (5), Вивес (2), Лойд (2), Сан-Эметерио (2), Доорнекамп (0).
- Дата проведения
- 17 января, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 17 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 17 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 17 января, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 17 января, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 16-3, Реал Испания – 15-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-6, Барселона Испания – 14-6, ЦСКА Россия – 13-6, Панатинаикос Греция – 11-8, Милан Италия – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 9-10, Валенсия Испания – 9-10, Химки Россия – 9-11, Фенербахче Турция – 8-12, Виллербан Франция – 8-11, Олимпиакос Греция – 7-12, Баскония Испания – 7-12, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 6-13, Зенит Россия – 6-13, Бавария Германия – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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