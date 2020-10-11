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Sports.ru NBA

    «Лейкерс» выиграли 17-й титул

    Теги Лейкерс НБА Баскетбол

    Сегодня «Лейкерс» обыграли «Майами» в шестом матче финальной серии (106:93) и стали чемпионами НБА.

    Это 17-й титул в истории клуба. «Лейкерс» пять раз становились чемпионами, когда базировались в Миннеаполисе (1949, 1950, 1952, 1953, 1954), и двенадцать раз после переезда в Лос-Анджелес (1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020).

    «Лейкерс» сравнялись по числу трофеев с «Бостоном».

    Эти «Лейкерс» – идеальный чемпион для 2020-го. Обсмеянные, списанные, раздавленные – они вернулись, когда их уже никто не ждал

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