Майкл Джордан: «Кобе Брайант был моим младшим братом»

Легендарный игрок «Чикаго» и владелец «Шарлотт» Майкл Джордан произнес трогательную речь на церемонии прощания с Кобе Брайантом и его дочерью Джианной.

«Возможно, это кого-то удивит, но мы с Кобе были очень близкими друзьями. Кобе был моим младшим братом. Все всегда хотели говорить о схожести между нами, но я хотел просто говорить о Кобе.

Он хотел максимально раскрыть свои возможности. Познакомившись с ним, я захотел стать для него лучшим старшим братом.

Он знал, как помочь мне лично, даже будучи занозой в заднице. Я всегда буду любить его и то, как он вдохновлял меня.

Я помню, как пару месяцев назад он прислал мне сообщение, в котором написал: «Я пытаюсь научить свою дочь некоторым движениям, но я не помню, над чем я работал в ее возрасте. Какие движения ты отрабатывал в детстве?» Я спросил: «В каком возрасте?». Он ответил: «12 лет». Я сказал: «В 12 я пытался играть в бейсбол». И это было в 2 часа ночи. Мы могли говорить с ним о чем угодно, что было связано с баскетболом и с жизнью.

Когда Кобе Брайант умер, умерла часть меня. Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я пытался помочь всем, чем мог», – сказал Джордан.

