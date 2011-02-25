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    Вдова Кобе Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета

    Теги происшествия Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

    Вдова легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта Ванесса подала судебный иск против компании Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолет, в результате крушения которого погибли ее супруг и дочь Джианна, сообщает TMZ Sports.

    41-летний Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли 26 января при крушении вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.

    В исковом заявлении, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, утверждается, что пилот Ара Зобаян, который также погиб в авиакатастрофе, «не проявил осторожность при управлении данным вертолетом» и «допустил халатность». Сумма компенсации в иске не указана.

    Вместе с Кобе погибла его 13-летняя дочь. Он называл ее Мамбасита и верил, что девочка станет звездой баскетбола

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