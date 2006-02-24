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    В «Стэйпл-центре» проходит церемония прощания с Кобе и Джианной

    Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА видео Баскетбол

    В «Стэйпл-центре» проходит церемония прощания с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом и его дочерью Джианной, которые трагически погибли при крушении вертолета.

    Церемония была названа «Celebration of Life» («Празднование жизни»).

    Кобе – самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели. Они ругались, сражались, дружили

    Вместе с Кобе погибла его 13-летняя дочь. Он называл ее Мамбасита и верил, что девочка станет звездой баскетбола

    Кобе Брайант после завершения карьеры: «Оскар», детские книги и воспитание четырех дочек

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