В «Стэйпл-центре» проходит церемония прощания с Кобе и Джианной

В «Стэйпл-центре» проходит церемония прощания с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом и его дочерью Джианной, которые трагически погибли при крушении вертолета.
Церемония была названа «Celebration of Life» («Празднование жизни»).
Кобе – самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели. Они ругались, сражались, дружили
Вместе с Кобе погибла его 13-летняя дочь. Он называл ее Мамбасита и верил, что девочка станет звездой баскетбола
Кобе Брайант после завершения карьеры: «Оскар», детские книги и воспитание четырех дочек