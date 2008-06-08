Дрейк выложил видео с празднованием победы «Торонто» в 4-м матче финала НБА

Известный музыкант и поклонник «Торонто» Дрейк выложил видео с празднованием победы в 4-м матче финальной серии против «Голден Стэйт» (105:92, 3-1).
После финальной сирены наблюдавший за игрой в компании друзей Дрейк выкрикивал Yay Area (Yay – выражение радостных эмоций. Намек на Bay Area, где базируются «Уорриорз» – прим. Sports.ru).
Селфи с Дрейком ломают карьеру. Кого подставишь ты – Трампа, Загитову, Бузову, Хабиба?
«Торонто» в шаге от титула, а вы – от подписки на топовый баскетбольный телеграм. Сделайте это прямо сейчас!
Drake was ALL HYPE after Toronto took Game 4 *NSFW*— Bleacher Report (@BleacherReport) 8 июня 2019 г.
(via @Drake) pic.twitter.com/G6343NqtEp