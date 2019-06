Дрейк выложил видео с празднованием победы «Торонто» в 4-м матче финала НБА

Известный музыкант и поклонник «Торонто» Дрейк выложил видео с празднованием победы в 4-м матче финальной серии против (105:92, 3-1).

После финальной сирены наблюдавший за игрой в компании друзей Дрейк выкрикивал Yay Area (Yay – выражение радостных эмоций. Намек на Bay Area, где базируются «Уорриорз» – прим. Sports.ru).

Drake was ALL HYPE after Toronto took Game 4 *NSFW*



(via @Drake) pic.twitter.com/G6343NqtEp