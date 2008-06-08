Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA

    Дрейк выложил видео с празднованием победы «Торонто» в 4-м матче финала НБА

    Теги Голден Стэйт Торонто НБА видео болельщики НБА плей-офф Дрейк Баскетбол

    Известный музыкант и поклонник «Торонто» Дрейк выложил видео с празднованием победы в 4-м матче финальной серии против «Голден Стэйт» (105:92, 3-1).

    После финальной сирены наблюдавший за игрой в компании друзей Дрейк выкрикивал Yay Area (Yay – выражение радостных эмоций. Намек на Bay Area, где базируются «Уорриорз» – прим. Sports.ru).

    Селфи с Дрейком ломают карьеру. Кого подставишь ты – Трампа, Загитову, Бузову, Хабиба?

    «Торонто» в шаге от титула, а вы – от подписки на топовый баскетбольный телеграм. Сделайте это прямо сейчас!

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться