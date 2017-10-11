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    ЛеБрон Джеймс – Эминему: «Расизм – единственное, в чем Трамп фантастичен. Так он самоутверждается»

    Теги светская хроника Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА политика Дональд Трамп

    Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс отреагировал на критику рэпера Эминема в адрес президента США Дональда Трампа.

    Эминем в своем фристайле в рамках церемонии BET Hip Hop Awards упомянул предложение Трампа построить стену на границе с Мексикой, его поведение во время беспорядков в Шарлоттсвилле и ряд других спорных ситуаций, связанных с нынешним главой Белого дома.

    «Расизм – это единственное, в чем он фантастичен, потому что так он самоутверждается.

    Блин, Эминем, мы едины», – написал Джеймс в твиттере.

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