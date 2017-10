ЛеБрон Джеймс – Эминему: «Расизм – единственное, в чем Трамп фантастичен. Так он самоутверждается»

Форвард «Кавальерс» отреагировал на критику рэпера Эминема в адрес президента США Дональда Трампа.

Эминем в своем фристайле в рамках церемонии BET Hip Hop Awards упомянул предложение Трампа построить стену на границе с Мексикой, его поведение во время беспорядков в Шарлоттсвилле и ряд других спорных ситуаций, связанных с нынешним главой Белого дома.

«Расизм – это единственное, в чем он фантастичен, потому что так он самоутверждается.

Блин, Эминем, мы едины», – написал Джеймс в твиттере.

Racism is the only thing he’s Fantastic 4(fantastic for), cause that’s how he gets his rock off, he’s orange. Sheesh @Eminem!! 🔥🔥✊🏾🔥🔥#United pic.twitter.com/wcL28BCWpy