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    ЛеБрон Джеймс: «Если вы голосовали за Трампа, ничего страшного, вы могли совершить ошибку»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Дональд Трамп

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс в очередной раз призвал сплотиться всех граждан США, в частности тех, кто отдал свои голоса за Дональда Трампа на последних президентских выборах.

    «Не имеет значения, голосовали вы за него или нет. Вы могли совершить ошибку. Если вы голосовали за него, ничего страшного. Бывает, что я тоже совершаю ошибки по отношению к своим детям. Например, мне не стоило давать дочке так много Skittles – теперь она не идет спать.

    Ведь мы знаем, что это величайшая страна в мире. Это земля свободных людей. Но у нас тоже есть проблемы, как и у всех. А когда у нас проблемы, мы должны найти способ сплотиться и стать великим народом. Потому что народ управляет этой страной, а не один человек, и, черт возьми, не Дональд Трамп», – передает слова Джеймса SI.com.

     

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