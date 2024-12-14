Рик Махорн: «Мне не нравится, что социальные сети используют для продвижения разной чуши»

Рик Махорн раздражен чрезмерным использованием социальных сетей в НБА.

«Меня раздражают социальные сети. В них нет ничего плохого. В них нет ничего плохого, если их правильно использовать.

Помните, как мы читали газеты по утрам и не могли получить информацию ни о ком. Теперь все происходит так быстро, что если Леброн сломает ноготь или у Стефа Карри выпадет клок волос, это сразу становится большой новостью. Мне нравится этот новый способ получения информации, но мне не нравится, как это используют для продвижения разной чуши», – сказал чемпион НБА 1989 года.