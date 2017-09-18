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    Пользователи твиттера считают, что Кевин Дюрэнт использует секретные аккаунты в соцсетях для своей защиты

    Теги происшествия Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити соцсети

    Один из пользователей твиттера выложил скриншот удаленного сообщения с подтвержденного аккаунта форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта, в котором тот пишет сообщение от лица другого человека.

    «Кевин, я отношусь к тебе с огромным уважением, но назови хотя бы одну существенную причину перехода в «Уорриорз» кроме желания выиграть чемпионат», – написал в твиттере юзер Коул Кэшвелл.

    «Ему не нравилась организация или выступление под началом Билли Донована. Состав был не очень хорош, там были только он и Расс», – последовал ответ с подтвержденного аккаунта Дюрэнта.

    Предполагается, что Дюрэнт забыл перейти с официального аккаунта на один из фейковых, которые он использует для поддержки своих действий и ответов критикам.

    Пользователи соцсетей также нашли «левый» аккаунт Дюрэнта в инстаграме.

    Дюрэнт пока не комментировал ситуацию с удаленным твитом и слухи о фейковых аккаунтах.

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