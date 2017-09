Пользователи твиттера считают, что Кевин Дюрэнт использует секретные аккаунты в соцсетях для своей защиты

Один из пользователей твиттера выложил скриншот удаленного сообщения с подтвержденного аккаунта форварда Кевина Дюрэнта, в котором тот пишет сообщение от лица другого человека.

«Кевин, я отношусь к тебе с огромным уважением, но назови хотя бы одну существенную причину перехода в «Уорриорз» кроме желания выиграть чемпионат», – написал в твиттере юзер Коул Кэшвелл.

«Ему не нравилась организация или выступление под началом Билли Донована. Состав был не очень хорош, там были только он и Расс», – последовал ответ с подтвержденного аккаунта Дюрэнта.

Предполагается, что Дюрэнт забыл перейти с официального аккаунта на один из фейковых, которые он использует для поддержки своих действий и ответов критикам.

Пользователи соцсетей также нашли «левый» аккаунт Дюрэнта в инстаграме.

Дюрэнт пока не комментировал ситуацию с удаленным твитом и слухи о фейковых аккаунтах.

KD has secret accounts that he uses to defend himself and forgot to switch to them when he was replying to this guy I’m actually speechless pic.twitter.com/9245gnpa3c