Пользователи твиттера считают, что Кевин Дюрэнт использует секретные аккаунты в соцсетях для своей защиты
Один из пользователей твиттера выложил скриншот удаленного сообщения с подтвержденного аккаунта форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта, в котором тот пишет сообщение от лица другого человека.
«Кевин, я отношусь к тебе с огромным уважением, но назови хотя бы одну существенную причину перехода в «Уорриорз» кроме желания выиграть чемпионат», – написал в твиттере юзер Коул Кэшвелл.
«Ему не нравилась организация или выступление под началом Билли Донована. Состав был не очень хорош, там были только он и Расс», – последовал ответ с подтвержденного аккаунта Дюрэнта.
Предполагается, что Дюрэнт забыл перейти с официального аккаунта на один из фейковых, которые он использует для поддержки своих действий и ответов критикам.
Пользователи соцсетей также нашли «левый» аккаунт Дюрэнта в инстаграме.
Дюрэнт пока не комментировал ситуацию с удаленным твитом и слухи о фейковых аккаунтах.
KD has secret accounts that he uses to defend himself and forgot to switch to them when he was replying to this guy I’m actually speechless pic.twitter.com/9245gnpa3c— 🐗 1-1 / ✭ 1-1 (@harrisonmc15) 18 сентября 2017 г.
More Kevin #Durant drama... first he’s accused of making fake accounts to defend himself, and now we’ve found his private Instagram 👀 pic.twitter.com/Rrg0M0ucf7— Hoops Nation (@HoopsNation_) 18 сентября 2017 г.
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