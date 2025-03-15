Майкл Мэлоун выбросил итоговый протокол игры с «Лейкерс» в мусорную корзину
Таким образом тренер выразил свое отношение к прошедшей встрече.
Главный тренер «Денвера» начал пресс-конференцию после игры с «Лейкерс» с того, что скомкал лежащий перед ним итоговый протокол и бросил его в сторону мусорной корзины. «Черт», – сказал, вероятно, промахнувшись, Мэлоун.
«Мы участвуем не в конкурсе красоты. Нас не оценивают за то, как мы выигрываем, победа есть победа... Очевидно, есть много вещей, в которых мы можем стать лучше.
Мне нужно, чтобы Йокич и Мюррэй делали по 20-25 бросков за игру. Эти парни должны нести основную нагрузку в нашей атаке», – сказал главный тренер «Наггетс».
В сегодняшней встрече с «Лейкерс» «Денвер» совершил рывок 8-0 за последние 52 секунды игры и одержал верх – 131:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
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