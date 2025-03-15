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Адриатическая лига. «Морнар Бар» – Студентски центар»

Сегодня, 15 марта, в Адриатической лиге пройдет одна встреча.

Между собой сыграют две черногорские команды: «Морнар Бар» и «Студентски центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 20-2, Будучность Черногория – 19-3, Црвена Звезда Сербия – 17-5, Дубай ОАЭ – 17-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 15-8, Цедевита-Олимпия Словения – 13-9, Спартак Суботица Сербия – 12-11, ФМП Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 11-11, Мега Сербия – 11-11, Борац Чачак Сербия – 8-14, Сплит Хорватия – 7-15, Студентски центар Черногория – 7-15, КРКА Словения – 4-18, Цибона Хорватия – 4-18, Морнар Бар Черногория – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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