Чемпионат Италии. «Брешия» – «Милан», «Трапани Шарк – «Триест»
Сегодня, 15 марта, в рамках чемпионата Италии состоятся два матча.
«Брешия» примет «Милан», «Трапани Шарк» сыграет с «Триестом».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 16-5, Виртус – 16-5, Тренто – 15-6, Трапани Шарк – 15-6, Милан – 14-7, Реджо-Эмилия – 13-8, Триест – 13-8, Дертона – 12-9, Венеция – 11-10, Тревизо – 8-13, Динамо Сассари – 7-14, Варезе – 6-14, Скафати – 6-15, Ваноли Кремона – 6-15, Пистоя – 5-16, Наполи – 5-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости