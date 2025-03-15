Чемпионат Италии. «Брешия» – «Милан», «Трапани Шарк – «Триест»

Сегодня, 15 марта, в рамках чемпионата Италии состоятся два матча.

«Брешия» примет «Милан», «Трапани Шарк» сыграет с «Триестом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 16-5, Виртус – 16-5, Тренто – 15-6, Трапани Шарк – 15-6, Милан – 14-7, Реджо-Эмилия – 13-8, Триест – 13-8, Дертона – 12-9, Венеция – 11-10, Тревизо – 8-13, Динамо Сассари – 7-14, Варезе – 6-14, Скафати – 6-15, Ваноли Кремона – 6-15, Пистоя – 5-16, Наполи – 5-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.