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Чемпионат Испании. «Сарагоса» сыграет с «Уникахой», «Гран-Канария» примет «Манресу» и другие матчи

Сегодня, 15 марта, в чемпионате Испании состоятся четыре матча.

«Ховентуд» примет «Валенсию», «Гран-Канария» встретится с «Манресой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 18-4, Уникаха – 17-5, Тенерифе – 17-5, Валенсия – 16-6, Манреса – 13-9, Ховентуд – 13-9, Барселона – 12-10,  Гран-Канария – 11-11, Баскония – 11-11, Сарагоса – 10-12, Мурсия – 10-12, Бреоган – 9-13, Бильбао – 8-14, Андорра – 8-14, Жирона – 7-15, Форса Льейда – 7-15, Гранада – 6-16, Баскет Корунья – 5-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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