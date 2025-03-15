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Кевон Луни: «Обмен Батлера дал нам новый импульс»

Центровой «Голден Стэйт» рассказал об изменениях в команде.

– Как Джимми Батлер повлиял на команду на площадке и за ее пределами? 

Он привнес новый уровень хладнокровия. Он может контролировать игру и поднимать уровень партнеров. Он стал вторым плеймейкером и еще одним лидером. К тому же он входит в символическую сборную лучших защитников. Его коммуникация как в защите, так и в атаке дает нам уверенность и спокойствие.

Иногда, до его прихода, мы теряли контроль на какие-то отрезки игры. Мы могли хорошо действовать 36 минут, а затем 12 минут все шло наперекосяк. Он помогает нам никуда не спешить, помогает взять игру под контроль, и мы придерживаемся своей игры. 

– Каково это – иметь Джимми Батлера и Дрэймонда Грина в одной раздевалке и на одной площадке? 

– Это просто замечательно. Это одни из самых умных игроков в лиге как в атаке, так и в защите. Разговоры, которые мы ведем на площадке и в тайм-аутах, говорят об очень высоком уровне. Мы можем быстро решать проблемы, когда что-то идет не так, и вносить коррективы, потому что у нас есть два самых умных парня в лиге. Они могут направлять наших молодых игроков и менять ход игры, останавливая рывки соперников. 

– Что для вас и ребят в раздевалке означал обмен на Батлера? 

– Это дало нам новый импульс. Когда ты долгое время играешь с одним и тем же коллективом, все может стать немного монотонным, и ты думаешь: «Мы как-нибудь разберемся». Но когда происходит такая серьезная перемена, это как: «О, черт. Нам нужно разобраться прямо сейчас». Он пришел сюда голодным и принес энергию, которой у нас не было уже давно. Это дало нам новую жизнь и новую мотивацию. Мы знаем, что время пришло. Мы хотим побеждать сейчас.

– Как вы себя чувствовали перед дедлайном обменов, находясь на истекающем контракте? 

– Это не первый раз, когда я вижу, как мое имя мелькает в слухах об обменах. Это всегда волнительно, но я знаю, на что способен. Знаю, что могу играть. Когда ты видишь свое имя в таких разговорах, это не самое приятное, но я уже давно здесь. Знаю, что нужно делать для победы. Рад, что остался, и надеюсь, что смогу помочь команде и внести свой вклад. 

– Что для вас значит остаться в команде, в которой вы провели всю карьеру? 

– Это многое для меня значит. Не многие игроки могут так долго играть за одну команду. Для меня быть здесь 10 лет и иметь возможность продолжать бороться и побеждать, а наша цель – добраться до чемпионства, быть частью такой команды – это всегда удовольствие. Знаю, что нужно делать, чтобы поддерживать нашу культуру и чтобы все шло так, как должно. Счастлив быть здесь.  А дальше что будет, то будет. 

– Что вы будете делать летом, когда станете свободным агентом? 

– Не знаю. Сейчас я сосредоточен на этом сезоне. Никогда не знаешь, что может произойти за короткий период времени. Надеюсь, что смогу оставаться здоровым, хорошо закончить сезон и плей-офф, а потом посмотрим, что будет. Ты всегда стараешься остаться в родном клубе, но все меняется. Свободное агентство всегда непредсказуемо», – рассказал Кевон Луни.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: hoopshype
logoДжимми Батлер
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