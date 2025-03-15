Брайан Уиндхорст: «Эдвард Роджерс может получить полный контроль над «Торонто» в следующем году»

Эксперт ESPN рассказал о ситуации в «Рэпторс».

«Интересным аспектом при оценке ближайшего будущего «Торонто» является вопрос о контроле над франшизой.

Осенью прошлого года Эдвард Роджерс, председатель канадской компании Rogers Communications, заключил сделку, которая увеличила долю компании в компании, владеющей «Рэпторс», до 75%. В следующем году он имеет право выкупить доли текущего управляющего Лэрри Танненбаума и получить полный контроль над франшизой.

То, в каком состоянии окажутся «Рэпторс» к моменту этой сделки, уже вызывает интерес в НБА и напряжение внутри организации. Ведь клуб пропускает плей-офф третий сезон подряд, – написал Уиндхорст.