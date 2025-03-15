Северная Каролина не смогла сравнять счет в концовке матча с Дьюком из-за заступа во время штрафного
Команда Северной Каролины уступила Дьюку в полуфинале конференции – 71:74.
За 4,1 секунды до сирены форвард «Тар Хилз» Вен-Аллен Любин сравнял счет на 72 очках, однако арбитры отменили попадание из-за заступа у Джей-Лина Уизерса.
Северная Каролина отставала на 21 очко к большому перерыву, но практически отыграла отставание за вторую половину.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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