Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт попытался защитить свое решение отказаться от встречи с президентом США Дональдом Трампом во время общения с журналистом Бриттом Макхенри в твиттере.

«Если проблемой США является разделение, то надо использовать возможности знаменитых людей для объединения. Важные лидеры встречаются, не избегают приглашений в Белый дом», – обратился к Дюрэнту Макхенри.

Дюрэнт сперва написал, что «поступая противоположным образом, вдохновляет больше людей». Затем этот твит был удален.

«Ой-ой-ой. Грустная история... рассказывай дальше», – ответил Дюрэнт.