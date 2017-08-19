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    Кевин Дюрэнт: «Если я откажусь идти в Белый дом, то смогу вдохновить людей»

    Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт политика соцсети Дональд Трамп

    Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт попытался защитить свое решение отказаться от встречи с президентом США Дональдом Трампом во время общения с журналистом Бриттом Макхенри в твиттере.

    «Если проблемой США является разделение, то надо использовать возможности знаменитых людей для объединения. Важные лидеры встречаются, не избегают приглашений в Белый дом», – обратился к Дюрэнту Макхенри.

    Дюрэнт сперва написал, что «поступая противоположным образом, вдохновляет больше людей». Затем этот твит был удален.

    «Ой-ой-ой. Грустная история... рассказывай дальше», – ответил Дюрэнт.

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