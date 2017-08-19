Кевин Дюрэнт: «Если я откажусь идти в Белый дом, то смогу вдохновить людей»
Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт попытался защитить свое решение отказаться от встречи с президентом США Дональдом Трампом во время общения с журналистом Бриттом Макхенри в твиттере.
«Если проблемой США является разделение, то надо использовать возможности знаменитых людей для объединения. Важные лидеры встречаются, не избегают приглашений в Белый дом», – обратился к Дюрэнту Макхенри.
Дюрэнт сперва написал, что «поступая противоположным образом, вдохновляет больше людей». Затем этот твит был удален.
«Ой-ой-ой. Грустная история... рассказывай дальше», – ответил Дюрэнт.
boo hoo. Sad story.....keep tellin me more 😴— Kevin Durant (@KDTrey5) 18 августа 2017 г.
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