Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Галатасараем», «Фенербахче» примет «Манису»

Сегодня, 15 марта, в чемпионате Турции состоятся три игры.

«Фенербахче» встретится с «Манисой», «Бешикташ» сыграет с «Галатасараем». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 19-1, Анадолу Эфес – 15-5, Бешикташ – 15-5, Тофаш – 14-6, Галатасарай – 12-8, Мерсин – 11-9, Бахчешехир – 11-9, Каршияка – 8-12, Тюрк Телеком – 8-12, Бурсаспор – 9-11, Бююкчекмедже – 8-12, Петким Спор – 8-12, Дарушафака – 7-13, Маниса – 6-14, Меркезефенди – 5-15, Яловаспор – 4-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.