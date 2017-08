Защитник Джеральд Грин второй день ездит на своей машине по Хьюстону и помогает жертвам урагана «Харви».

«Харви» вызвал катастрофическое наводнение в Техасе. 31-летний Грин, который родился в Хьюстоне, заявил о том, что готов прийти на помощь.

[NSFW] Gerald Green is driving around Houston looking to help those affected by the floods



(via g.greene14/IG) pic.twitter.com/xpFO8nb4cK