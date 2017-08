Форвард «Кливленда» , несмотря слухи о своих разногласиях с Кайри Ирвингом, выразил уважение бывшему одноклубнику.

«Этот парень обладает особенным талантом. Я испытываю к нему исключительно уважение. Это были потрясающие три года», – написал Джеймс в своем микроблоге в твиттере.

Также Джеймс поделился видео, в котором болельщик, вместо того, чтобы сжечь майку Ирвинга, благодарит игрока.

Сегодня «Кавальерс» отправили Ирвинга в «Селтикс» в обмен на разыгрывающего Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклину».

Ok Cavs fans you know what to do.. pic.twitter.com/pZMI6SX8Hb