ЛеБрон Джеймс: «Испытываю к Кайри Ирвингу исключительно уважение»
Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, несмотря слухи о своих разногласиях с Кайри Ирвингом, выразил уважение бывшему одноклубнику.
«Этот парень обладает особенным талантом. Я испытываю к нему исключительно уважение. Это были потрясающие три года», – написал Джеймс в своем микроблоге в твиттере.
Также Джеймс поделился видео, в котором болельщик, вместо того, чтобы сжечь майку Ирвинга, благодарит игрока.
Сегодня «Кавальерс» отправили Ирвинга в «Селтикс» в обмен на разыгрывающего Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклину».
Ok Cavs fans you know what to do.. pic.twitter.com/pZMI6SX8Hb— tony hartman (@tony_hartman) 22 августа 2017 г.
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