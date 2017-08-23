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    ЛеБрон Джеймс: «Испытываю к Кайри Ирвингу исключительно уважение»

    Теги Бостон Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА видео Кайри Ирвинг

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, несмотря слухи о своих разногласиях с Кайри Ирвингом, выразил уважение бывшему одноклубнику.

    «Этот парень обладает особенным талантом. Я испытываю к нему исключительно уважение. Это были потрясающие три года», – написал Джеймс в своем микроблоге в твиттере.

    Также Джеймс поделился видео, в котором болельщик, вместо того, чтобы сжечь майку Ирвинга, благодарит игрока.

    Сегодня «Кавальерс» отправили Ирвинга в «Селтикс» в обмен на разыгрывающего Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклину».

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