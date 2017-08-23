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    НБА. Кайри Ирвинг переходит в «Бостон»

    Теги переходы Бостон Кливленд НБА Кайри Ирвинг Айзейя Томас 1989 Анте Жижич

    «Кливленд» и «Бостон» совершили обмен с участием разыгрывающего «Кэвз» Кайри Ирвинга, информирует инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания.

    Согласно источникам, «Кливленд» должен получить за игрока разыгрывающего Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклину».

    В июле стало известно о том, что Кайри Ирвинг потребовал обмена из «Кливленда».

    Ирвинг не стал пользоваться правом заблокировать переход, которое прописано в его контракте.

    Айзейя Томас должен получить статус неограниченно свободного агента летом 2018 года. 

    Контракт Ирвинга рассчитан еще на два года. Летом 2019-го он может воспользоваться опцией игрока.

    Первый матч сезона «Бостон» и «Кливленд» проведут между собой 17 октября.

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