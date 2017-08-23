НБА. Кайри Ирвинг переходит в «Бостон»

«Кливленд» и совершили обмен с участием разыгрывающего «Кэвз» , информирует инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания.

Согласно источникам, должен получить за игрока разыгрывающего Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклину».

В июле стало известно о том, что Кайри Ирвинг потребовал обмена из .

Ирвинг не стал пользоваться правом заблокировать переход, которое прописано в его контракте.

должен получить статус неограниченно свободного агента летом 2018 года.

Контракт Ирвинга рассчитан еще на два года. Летом 2019-го он может воспользоваться опцией игрока.

Первый матч сезона «Бостон» и «Кливленд» проведут между собой 17 октября.