НБА. Дрэймонд Грин – лучший обороняющийся игрок сезона-2016/17
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назван лучшим обороняющимся игроком сезона-2016/17. Об этом было объявлено на первой в истории церемонии вручения наград НБА.
Финалистами в номинации также были Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Руди Гобер («Юта»). Победителя объявил лучший игрок в защите сезона-2007/08 Кевин Гарнетт.
Зеленый монстр. Что делает Дрэймонда Грина лучшим защитником НБА
The 2017 @Kia NBA Defensive Player of the Year is...@Money23Green of the @warriors! #NBAAwards #KiaDPOY pic.twitter.com/ru8hZtWf6I— NBA (@NBA) 27 июня 2017 г.
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