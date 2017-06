Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назван лучшим обороняющимся игроком сезона-2016/17. Об этом было объявлено на первой в истории церемонии вручения наград НБА.

Финалистами в номинации также были Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Руди Гобер («Юта»). Победителя объявил лучший игрок в защите сезона-2007/08 Кевин Гарнетт.

Зеленый монстр. Что делает Дрэймонда Грина лучшим защитником НБА

The 2017 @Kia NBA Defensive Player of the Year is...@Money23Green of the @warriors! #NBAAwards #KiaDPOY pic.twitter.com/ru8hZtWf6I