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    НБА. Дрэймонд Грин – лучший обороняющийся игрок сезона-2016/17

    Теги Голден Стэйт НБА Кавай Ленард Руди Гобер Дрэймонд Грин

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назван лучшим обороняющимся игроком сезона-2016/17. Об этом было объявлено на первой в истории церемонии вручения наград НБА.

    Финалистами в номинации также были Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Руди Гобер («Юта»). Победителя объявил лучший игрок в защите сезона-2007/08 Кевин Гарнетт.

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