Джеймс Долан: «Не нуждаюсь в том, чтобы меня понимали»
Владелец «Никс» рассказал о своем отношении к критике.
«У меня не очень приятный имидж. Люди думают, что я вырос в привилегированных условиях, что мне все равно и так далее. Но мне не все равно. Я забочусь о своей команде, забочусь о наших фанатах. Думаю, большинство фанатов это видят, но есть и те, кто не видит. Они ведут себя очень активно, и журналисты такие же.
Но мне не нужно никакой жалости. Не нуждаюсь в том, чтобы меня понимали. Как и у всех, у меня есть круг важных людей в жизни, моя семья. Это те люди, чье мнение действительно важно. Так что я не переживаю из-за заблуждений», – сказал Долан.
Долан известен тем, что болельщиков, требующих, чтобы он продал клуб, выводили с арены.
В XXI веке «Нью-Йорк» играл в плей-офф только 8 раз и ни разу не проходил второй раунд.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Roommates Show
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