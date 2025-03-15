Джеймс Долан: «Не нуждаюсь в том, чтобы меня понимали»

Владелец «Никс» рассказал о своем отношении к критике.

«У меня не очень приятный имидж. Люди думают, что я вырос в привилегированных условиях, что мне все равно и так далее. Но мне не все равно. Я забочусь о своей команде, забочусь о наших фанатах. Думаю, большинство фанатов это видят, но есть и те, кто не видит. Они ведут себя очень активно, и журналисты такие же.

Но мне не нужно никакой жалости. Не нуждаюсь в том, чтобы меня понимали. Как и у всех, у меня есть круг важных людей в жизни, моя семья. Это те люди, чье мнение действительно важно. Так что я не переживаю из-за заблуждений», – сказал Долан.

Долан известен тем, что болельщиков, требующих, чтобы он продал клуб, выводили с арены.

В XXI веке «Нью-Йорк » играл в плей-офф только 8 раз и ни разу не проходил второй раунд.