НБА. В Нью-Йорке пройдет церемония вручения индивидуальных наград
В понедельник в Нью-Йорке пройдет первая в истории церемония вручения индивидуальных наград НБА по итогам завершившегося сезона-2016/17. Лауреатов начнут объявлять с 21.00 по местному времени (4.00 по мск).
Церемонию проведет канадский исполнитель Дрейк.
Во время церемонии в числе прочих будут названы имена MVP, лучшего новичка, лучшего «шестого» игрока, лучшего защищающегося игрока, самого прогрессирующего игрока и лучшего тренера. В предыдущие годы имена победителей объявлялись в разное время по ходу сезона.
На каждый приз претендуют по три игрока.
MVP
Кавай Ленард, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден
Новичок года
Малкольм Брогдон, Дарио Шарич, Джоэл Эмбиид
Тренер года
Майк Д’Антони, Грегг Попович, Эрик Споэльстра
Лучший «шестой» игрок
Эрик Гордон, Андре Игудала, Лу Уильямс
Самый прогрессирующий игрок
Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Руди Гобер
Лучший по игре в защите
Кавай Ленард, Дрэймонд Грин, Руди Гобер.
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