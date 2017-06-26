В понедельник в Нью-Йорке пройдет первая в истории церемония вручения индивидуальных наград по итогам завершившегося сезона-2016/17. Лауреатов начнут объявлять с 21.00 по местному времени (4.00 по мск).

Церемонию проведет канадский исполнитель Дрейк.

Во время церемонии в числе прочих будут названы имена MVP, лучшего новичка, лучшего «шестого» игрока, лучшего защищающегося игрока, самого прогрессирующего игрока и лучшего тренера. В предыдущие годы имена победителей объявлялись в разное время по ходу сезона.

На каждый приз претендуют по три игрока.

MVP

Кавай Ленард, , Джеймс Харден

Новичок года

Малкольм Брогдон, , Джоэл Эмбиид

Тренер года

Майк Д’Антони, Грегг Попович, Эрик Споэльстра

Лучший «шестой» игрок

Эрик Гордон, Андре Игудала, Лу Уильямс

Самый прогрессирующий игрок

Никола Йокич, Яннис Адетокумбо,

Лучший по игре в защите

, Дрэймонд Грин, Руди Гобер.