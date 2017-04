Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, который ранее принял участие в социальной рекламе Verizon, заявив, что миру не нужны новые ЛеБроны, в субботу повторил свое послание молодежи в инстаграме.

«Нам не нужны новые ЛеБроны – нам нужно больше специалистов по лечебной физкультуре, ученых, полицейских, учителей, врачей, профессоров, физиков, программистов и так далее.

Я хочу донести до каждого ребенка, что он может стать абсолютно кем угодно. Вы сами выбираете свою мечту. У учителей, бухгалтеров, ученых, врачей столько же талантов, сколько у любого спортсмена, или даже больше.

Вы не представляете, как много потрясающих мужчин и женщин, ни разу не выходивших на площадку, внесли такой же вклад в наш успех, как я. Без них я ни за что не играл бы так, как играю.

Откройте свои сердца и разум для мира вокруг вас. Выясните свои возможности. Мечтайте о чем-то большом. Работайте не покладая рук и стремитесь к своей мечте», – написал Джеймс.

