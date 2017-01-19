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    Расселл Уэстбрук: «Разговариваю ли я с Дюрэнтом? Нет»

    Теги Голден Стэйт НБА видео Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук после матча с «Голден Стэйт» (100:121) заявил о том, что не возобновил отношения с бывшим одноклубником Кевином Дюрэнтом.

    По ходу встречи Уэстбрук и Дюрэнт обменялись несколькими словами.

    «Разговариваю ли я с Дюрэнтом? Нет», – сказал Уэстбрук.

    Сразу после завершения встречи Уэстбрук попросил одного из партнеров не обмениваться любезностями с игроком «Голден Стэйт».

    «Не надо спрашивать «как дела», – выкрикнул Уэстбрук.

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