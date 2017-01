Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук после матча с «Голден Стэйт» (100:121) заявил о том, что не возобновил отношения с бывшим одноклубником Кевином Дюрэнтом.

По ходу встречи Уэстбрук и Дюрэнт обменялись несколькими словами.

«Разговариваю ли я с Дюрэнтом? Нет», – сказал Уэстбрук.

Сразу после завершения встречи Уэстбрук попросил одного из партнеров не обмениваться любезностями с игроком «Голден Стэйт».

«Не надо спрашивать «как дела», – выкрикнул Уэстбрук.

Clearly the little chat didn’t change things between Russ & KD 😳😬 (NSFW) pic.twitter.com/W4B9FyGD6a