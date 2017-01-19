Расселл Уэстбрук: «Разговариваю ли я с Дюрэнтом? Нет»
Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук после матча с «Голден Стэйт» (100:121) заявил о том, что не возобновил отношения с бывшим одноклубником Кевином Дюрэнтом.
По ходу встречи Уэстбрук и Дюрэнт обменялись несколькими словами.
«Разговариваю ли я с Дюрэнтом? Нет», – сказал Уэстбрук.
Сразу после завершения встречи Уэстбрук попросил одного из партнеров не обмениваться любезностями с игроком «Голден Стэйт».
«Не надо спрашивать «как дела», – выкрикнул Уэстбрук.
Clearly the little chat didn’t change things between Russ & KD 😳😬 (NSFW) pic.twitter.com/W4B9FyGD6a— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 января 2017 г.
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