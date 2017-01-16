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    НБА. Расселл Уэстбрук стал третьим игроком в истории, который сделал 20 трипл-даблов за сезон

    Теги Уилт Чемберлен НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Оскар Робертсон

    Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук оформил 20-й трипл-дабл в сезоне-2016/17. В матче с «Сакраменто» (122:118) лидер «Тандер» записал на свой счет 36 очков, 11 подборов и 10 передач.

    Уэстбрук стал третьим игроком в истории НБА, которому удавалось сделать 20 трипл-даблов в одном сезоне. До него это делали лишь Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен.

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