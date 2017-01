Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук оформил 20-й трипл-дабл в сезоне-2016/17. В матче с «Сакраменто» (122:118) лидер «Тандер» записал на свой счет 36 очков, 11 подборов и 10 передач.

Уэстбрук стал третьим игроком в истории НБА, которому удавалось сделать 20 трипл-даблов в одном сезоне. До него это делали лишь Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен.

Russ puts the exclamation point on triple-double No. 20!



36 points

11 rebounds

10 assists

Thunder win#BrodieSZN pic.twitter.com/IJnjpVfxNC