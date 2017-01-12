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    НБА. Расселл Уэстбрук повторил прошлогодний показатель по трипл-даблам в 40-м матче сезона

    Теги НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Лидер «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил 18-й трипл-дабл в матче с «Мемфисом» (103:95), набрав 24 очка, 13 подборов и 12 передач.

    Таким образом, для повторения показателя минувшего сезона по количеству трипл-даблов Уэстбруку потребовались 40 матчей текущего регулярного чемпионата.

    Уэстбрук в нынешнем сезоне набирает 31,2 очка, 10,4 передачи и 10,6 подбора в среднем за игру.

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