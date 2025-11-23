  • Спортс
  • Коуэлл уволен с поста руководителя «Астон Мартин» – его преемником должен стать Зайдль (RN365)
14

Коуэлл уволен с поста руководителя «Астон Мартин» – его преемником должен стать Зайдль (RN365)

Коуэлла уволили с поста руководителя «Астон Мартин».

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл покидает свой пост после Гран-при Лас-Вегаса.

Коуэллл был назначен на должность руководителя моторного подразделения и исполнительного директора «Астон Мартин» в октябре 2024 года – на этом посту он заменил Мартина Уитмарша.

В начале 2025 года Коуэлл также занял пост руководителя команды «Астон Мартин», заменив Майка Крака, который перешел на должность операционного директора гоночной команды.

По информации RacingNews365, позиции Коуэлла оказались неустойчивыми после ухода нескольких технических специалистов в последнее время – в том числе руководителя отдела аэродинамики Эрика Бланделла. И владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл решил не продолжать сотрудничества с Коуэллом.

С высокой долей вероятности руководителем «Астон Мартин» вместо Коуэлла теперь станет Андреас Зайдль – в прошлом он работал в «Макларене» и «Ауди», но в середине 2024 года покинул проект, а его место занял Маттиа Бинотто.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoАуди
Андреас Зайдль
Лоренс Стролл
Эндрю Коуэлл
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoМартин Уитмарш
logoМайк Крак
