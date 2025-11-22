«Мерседес» избежал дисквалификации за несвоевременную подачу документов по настройкам
«Мерседес» пообщался со стюардами из-за того, что команда вовремя не предоставила ФИА документы по настройкам болида перед квалификацией к Гран-при Лас-Вегаса.
Коллективы обязан посылать документы по машинам техническому делегату до того, как соответствующий болид впервые покинет пит-лейн.
Как пояснял Autosport, максимальным наказанием за данное нарушение является дисквалификация.
Стюарды рассмотрели дело и не стали наказывать команду. «Мерседес» смог доказать ФИА, что документы были отправлены по электронной почте в допустимый промежуток времени, однако не были получены вовремя «из‑за проблемы с IT‑безопасностью».
Джордж Расселл завершил сессию четвертым, Андреа Кими Антонелли – 17-м.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й