«Мерседес» избежал дисквалификации за несвоевременную подачу документов по настройкам

Стюарды не наказали «Мерседес» за предполагаемый просчет с документами.

«Мерседес » пообщался со стюардами из-за того, что команда вовремя не предоставила ФИА документы по настройкам болида перед квалификацией к Гран-при Лас-Вегаса.

Коллективы обязан посылать документы по машинам техническому делегату до того, как соответствующий болид впервые покинет пит-лейн.

Как пояснял Autosport, максимальным наказанием за данное нарушение является дисквалификация.

Стюарды рассмотрели дело и не стали наказывать команду. «Мерседес» смог доказать ФИА, что документы были отправлены по электронной почте в допустимый промежуток времени, однако не были получены вовремя «из‑за проблемы с IT‑безопасностью».

Джордж Расселл завершил сессию четвертым, Андреа Кими Антонелли – 17-м.

