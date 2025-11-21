Тото Вольфф о трудностях Хэмилтона: «В итальянской команде, с ее страстью и эмоциями, он мог почувствовать себя как рыба, выброшенная из воды»

Вольфф объяснил трудности Хэмилтона в «Феррари» сменой атмосферы.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что проблемы с адаптацией Льюиса Хэмилтона в «Феррари» могут быть связаны со слишком большой разницей в менталитете между британскими и итальянскими командами.

Хэмилтон после перехода в «Феррари» пока ни разу не сумел попасть на подиум – его лучшим достижением остается победа в спринте перед Гран-при Китая.

«Думаю, важность данного фактора можно осознать только тогда, когда вы поработаете в похожих структурах, вроде британских команд.

Льюис с начала выступал в «Макларене», потом в «Мерседесе», и он привык к тому, что для него является нормой, будучи британцем. Привык работать в определенном окружении.

И потом вы попадаете в итальянскую команду – со всей этой страстью, эмоциями, – и можете почувствовать себя как рыба, выброшенная из воды. Но если Льюис получит в свое распоряжение машину, которая будет ему нравиться, то тогда он сможет быть очень быстрым», – рассказал Вольфф.

Хватит драматизировать кошмар Хэмилтона в «Феррари». Настоящая проверка – в 2026-м